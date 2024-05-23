Малюк прокоментував оновлення морських дронів Sea Baby

Голова СБУ Василь Малюк. Фото: СБУ

Голова Служби безпеки України Василь Малюк у четвер, 23 травня, заявив, що українські сили вже застосовували раніше оновлені морські дрони. За його словами, ними СБУ била по опорних пунктах на Кінбурнській косі.

Про це Малюк сказав у коментарі для Ми Україна.

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За словами Малюка, морські дрони Sea Baby з установкою "Град" 20 грудня відпрацювали по опорних пунктах на Кінбурнській косі, а пізніше виконували й інші місії. Він зауважив, що ці безпілотники не є найновішими версіями, оскільки зміни в безекіпажних катерах відбуваються постійно.

"Ми не можемо росіянам допомагати і давати розуміти, які ми маємо в запасі "ноу-хау". Дрони використовуються і готуються — це постійний процес, але вони вже виконують бойові місії", — уточнив голова СБУ.

Він додав, що в України буде підводний флот дронів і певні елементи уже мали успішні випробовування, але всьому свій час.

Нагадаємо, морські дрони Sea Baby стали ще потужнішими. Вони оснащені системами залпового вогню "Град" та вже продемонстрували перші успіхи з новим озброєнням.

Також Генштаб заявив про вдалу операцію, під час якої українські військові пошкодили російський ракетний корабель "Циклон" у Севастополі. Ураження ворожого судна стало можливим у ніч на 19 травня.