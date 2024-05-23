Малыш прокомментировал обновление морских дронов Sea Baby

Глава СБУ Василий Малюк. Фото: СБУ

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в четверг, 23 мая, заявил, что украинские силы уже применяли ранее обновленные морские дроны. По его словам, ими СБУ била по опорным пунктам на Кинбурнской косе.

Об этом Малюк сказал в комментарии для Ми — Україна.

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По словам Малюка, морские дроны Sea Baby с установкой "Град" 20 декабря отработали по опорным пунктам на Кинбурнской косе, а позже выполняли и другие миссии. Он отметил, что эти беспилотники не являются новейшими версиями, поскольку изменения в безэкипажных катерах происходят постоянно.

"Мы не можем россиянам помогать и давать понимать, какие у нас есть в запасе "ноу-хау". Дроны используются и готовятся — это постоянный процесс, но они уже выполняют боевые миссии", — уточнил глава СБУ.

Он добавил, что у Украины будет подводный флот дронов и определенные элементы уже имели успешные испытания, но всему свое время.

Напомним, морские дроны Sea Baby стали еще более мощными. Они оснащены системами залпового огня "Град" и продемонстрировали первые успехи с новым вооружением.

Также Генштаб заявил об удачной операции, в ходе которой украинские военные повредили российский ракетный корабль "Циклон" в Севастополе. Поражение вражеского судна стало возможным в ночь на 19 мая.