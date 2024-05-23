Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Малюк заявил об успешном применении обновленных дронов Sea Baby arrow

Малюк заявил об успешном применении обновленных дронов Sea Baby

23 мая 2024 19:38
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Малыш прокомментировал обновление морских дронов Sea Baby
Глава СБУ Василий Малюк. Фото: СБУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в четверг, 23 мая, заявил, что украинские силы уже применяли ранее обновленные морские дроны. По его словам, ими СБУ била по опорным пунктам на Кинбурнской косе.

Об этом Малюк сказал в комментарии для Ми — Україна.

Читайте также:

Обновленные морские дроны с "Градом"

По словам Малюка, морские дроны Sea Baby с установкой "Град" 20 декабря отработали по опорным пунктам на Кинбурнской косе, а позже выполняли и другие миссии. Он отметил, что эти беспилотники не являются новейшими версиями, поскольку изменения в безэкипажных катерах происходят постоянно.

"Мы не можем россиянам помогать и давать понимать, какие у нас есть в запасе "ноу-хау". Дроны используются и готовятся — это постоянный процесс, но они уже выполняют боевые миссии", — уточнил глава СБУ.

Он добавил, что у Украины будет подводный флот дронов и определенные элементы уже имели успешные испытания, но всему свое время.

Напомним, морские дроны Sea Baby стали еще более мощными. Они оснащены системами залпового огня "Град" и продемонстрировали первые успехи с новым вооружением.

Также Генштаб заявил об удачной операции, в ходе которой украинские военные повредили российский ракетный корабль "Циклон" в Севастополе. Поражение вражеского судна стало возможным в ночь на 19 мая.

СБУ
беспилотники
Василий Малюк
дроны
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

9 мая 2024

22:10 Стало известно, какая песня Евровидения установила рекорд в Spotify

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ