Малюк заявил, что СБУ обыграла российские спецслужбы по всем ключевым направлениям
Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что его служба обыграла российские спецслужбы по всем ключевым направлениям. По его словам, с начала полномасштабного вторжения СБУ значительно усилила направление контрразведки, чтобы переиграть врага.
Об этом Василий Малюк сказал в интервью ICTV в понедельник, 25 марта.
СБУ обыграла российские спецслужбы
"Я бы не недооценивал врага, однако мы их обыграли по всем ключевым направлениям. СБУ стала воюющей спецслужбой воюющей страны", — отметил Малюк.
За прошлый год СБУ разоблачила 47 российских агентурных сетей, в которые, в том числе были вовлечены и отдельные народные депутаты, и представители Сил обороны.
Малюк отметил, что только 20% контрразведывательной деятельности СБУ — это разоблачение агентурных сетей и выполнение необходимых процессуальных действий, связанных с досудебным следствием и подготовкой обвинительных актов. Он рассказал, что значительно больше внимания требуют проведения многоэтапных контрразведывательных игр, внедрение двойных агентов, активные контрразведывательные мероприятия и прочее.
Малюк привел примеры, когда СБУ задержала группу мужчин в Киевской области, которые проходили курсы операторов боевых дронов и готовили диверсию по уничтожению системы Patriot по заданию российской ФСБ. Служба также ликвидировала сеть в Одесской области, которая собирала и передавала врагу данные ракетных обстрелов. Ее куратора удалось вытащить из Приднестровья в Украину и задержать, а теперь он дает обличительные показания в отношении других участников.
Глава СБУ также вспомнил разоблачение агентурной сети, в которую входили представители разведсообщества — бывшие сотрудники ГУР, СВР и действующий на тот момент офицер СБУ.
Малюк отметил, что своеобразным маркером эффективности очистки самой спецслужбы является тот факт, что за последний год в ней не было ни одной утечки информации о планировании и подготовке спецопераций.
Напомним, Малюк спрогнозировал новые спецоперации в России. По его словам, служба никогда не повторяется в своих действиях.
Также глава СБУ рассказал об отдельных священниках Украинской православной церкви Московского патриархата, которые корректируют российские обстрелы. По его словам, у службы возникают вопросы только к тем, кто работает против Украины.
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