Малюк заявил, что СБУ обыграла российские спецслужбы по всем ключевым направлениям

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк. Фото: СБУ

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что его служба обыграла российские спецслужбы по всем ключевым направлениям. По его словам, с начала полномасштабного вторжения СБУ значительно усилила направление контрразведки, чтобы переиграть врага.

Об этом Василий Малюк сказал в интервью ICTV в понедельник, 25 марта.

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СБУ обыграла российские спецслужбы

"Я бы не недооценивал врага, однако мы их обыграли по всем ключевым направлениям. СБУ стала воюющей спецслужбой воюющей страны", — отметил Малюк.

За прошлый год СБУ разоблачила 47 российских агентурных сетей, в которые, в том числе были вовлечены и отдельные народные депутаты, и представители Сил обороны.

Малюк отметил, что только 20% контрразведывательной деятельности СБУ — это разоблачение агентурных сетей и выполнение необходимых процессуальных действий, связанных с досудебным следствием и подготовкой обвинительных актов. Он рассказал, что значительно больше внимания требуют проведения многоэтапных контрразведывательных игр, внедрение двойных агентов, активные контрразведывательные мероприятия и прочее.

Малюк привел примеры, когда СБУ задержала группу мужчин в Киевской области, которые проходили курсы операторов боевых дронов и готовили диверсию по уничтожению системы Patriot по заданию российской ФСБ. Служба также ликвидировала сеть в Одесской области, которая собирала и передавала врагу данные ракетных обстрелов. Ее куратора удалось вытащить из Приднестровья в Украину и задержать, а теперь он дает обличительные показания в отношении других участников.

Глава СБУ также вспомнил разоблачение агентурной сети, в которую входили представители разведсообщества — бывшие сотрудники ГУР, СВР и действующий на тот момент офицер СБУ.

Малюк отметил, что своеобразным маркером эффективности очистки самой спецслужбы является тот факт, что за последний год в ней не было ни одной утечки информации о планировании и подготовке спецопераций.

Напомним, Малюк спрогнозировал новые спецоперации в России. По его словам, служба никогда не повторяется в своих действиях.

Также глава СБУ рассказал об отдельных священниках Украинской православной церкви Московского патриархата, которые корректируют российские обстрелы. По его словам, у службы возникают вопросы только к тем, кто работает против Украины.