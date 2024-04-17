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Маріупольські діти під загрозою "перевиховання" окупантами

17 квітня 2024 16:50
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Маріупольські діти під загрозою "перевиховання" окупантами
Діти у маріупольській школі. Ілюстроване фото: росЗМІ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

"Психологи" в тимчасово окупованому Маріуполі, висунули пропозицію — перевиховувати українських дітей під інтереси окупантів. Їх мета — змінити самоідентифікацію молодого покоління та насадити їм російську ідентичність.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада. 

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Цей план був висловлений "психологом" окупаційних сил, яка навіть пішла далі, зауваживши, що "дорослих заукраїнців" перевиховати буде дуже складно, тому Росія має зосередитися на вихованні молодого покоління. Вона пропонує "виховувати" дітей з дитячих садочків, показуючи їм "принесене Росією".

Маріупольські діти під загрозою "перевиховання" окупантами - фото 1
Стаття росЗМІ. Фото: скриншот

Проте представники української Маріупольської влади заявляють, що ця ідея "психолога" не має відповідності з реальністю та життям міста.

"Ось правда "психолог" забуває розповісти, що росія "принесла" війну, блокаду, повне руйнування міста та тисячі смертей мирних людей. Зокрема, знищення десятків дитячих садочків, шкіл та цілеспрямоване вбивство дітей", — йдеться у повідомленні. 

Маріупольські діти під загрозою "перевиховання" окупантами - фото 2
Допис Telegram-каналу Маріупольської міської ради

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому російськими військами Маріуполі виявлено масові випадки захворювання холерою серед дітей. Окупаційна влада намагається взагалі це не оприлюднювати.

Також ми писали про те, що радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко показав, який вигляд сьогодні має місто. Воно вже другий рік поспіль перебуває в окупації російських загарбників.

діти
Маріуполь
психологія
окупанти
окупація
школа

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