Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Мариупольские дети под угрозой "перевоспитания" оккупантами arrow

Мариупольские дети под угрозой "перевоспитания" оккупантами

17 апреля 2024 16:50
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Мариупольские дети под угрозой "перевоспитания" оккупантами
Дети в мариупольской школе. Иллюстрированное фото: росСМИ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

"Психологи" во временно оккупированном Мариуполе выдвинули предложение - перевоспитывать украинских детей под интересы оккупантов. Их цель – изменить самоидентификацию молодого поколения и насадить им российскую идентичность.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Читайте также:

"Перевоспитание" украинских детей

Этот план был высказан "психологом" оккупационных сил, даже пошедшей дальше, заметив, что "взрослых заукраинцев" перевоспитать будет очень сложно, поэтому Россия должна сосредоточиться на воспитании молодого поколения. Она предлагает "воспитывать" детей из детских садов, показывая им "принесенное Россией".

Мариупольские дети под угрозой "перевоспитания" оккупантами - фото 1
Статья росСМИ. Фото: скриншот

Однако представители украинских Мариупольских властей заявляют, что эта идея "психолога" не соответствует реальности и жизни города.

"Вот правда "психолог" забывает рассказать, что Россия "принесла" войну, блокаду, полное разрушение города и тысячи смертей мирных людей. В частности, уничтожение десятков детских садов, школ и целенаправленное убийство детей" , — говорится в сообщении.

Мариупольские дети под угрозой "перевоспитания" оккупантами - фото 2
Сообщение Telegram-канала Мариупольского городского совета

Напомним, что во временно оккупированном российскими войсками Мариуполе выявлены массовые случаи заболевания холерой среди детей. Оккупационные власти пытаются вообще это не обнародовать.

Также мы писали о том, что советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко показал, как выглядит сегодня город. Оно уже второй год находится в оккупации российских захватчиков.

дети
Мариуполь
психология
оккупанты
оккупация
школа

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

12 апреля 2024

20:40 Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость