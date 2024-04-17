Мариупольские дети под угрозой "перевоспитания" оккупантами

Дети в мариупольской школе. Иллюстрированное фото: росСМИ

"Психологи" во временно оккупированном Мариуполе выдвинули предложение - перевоспитывать украинских детей под интересы оккупантов. Их цель – изменить самоидентификацию молодого поколения и насадить им российскую идентичность.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

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Этот план был высказан "психологом" оккупационных сил, даже пошедшей дальше, заметив, что "взрослых заукраинцев" перевоспитать будет очень сложно, поэтому Россия должна сосредоточиться на воспитании молодого поколения. Она предлагает "воспитывать" детей из детских садов, показывая им "принесенное Россией".

Статья росСМИ. Фото: скриншот

Однако представители украинских Мариупольских властей заявляют, что эта идея "психолога" не соответствует реальности и жизни города.

"Вот правда "психолог" забывает рассказать, что Россия "принесла" войну, блокаду, полное разрушение города и тысячи смертей мирных людей. В частности, уничтожение десятков детских садов, школ и целенаправленное убийство детей" , — говорится в сообщении.

Сообщение Telegram-канала Мариупольского городского совета

Напомним, что во временно оккупированном российскими войсками Мариуполе выявлены массовые случаи заболевания холерой среди детей. Оккупационные власти пытаются вообще это не обнародовать.

Также мы писали о том, что советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко показал, как выглядит сегодня город. Оно уже второй год находится в оккупации российских захватчиков.