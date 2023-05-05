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Маріупольські школи змушують готуватися до 9 травня у радянському стилі

5 травня 2023 14:47
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Маріупольські школи змушують готуватися до 9 травня у радянському стилі
Маріупольські школи. Фото: Маріупольська міськрада
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Школи в окупованому Маріуполі змушені були провести підготовку до 9 травня відповідно до російської пропаганди. На вікнах навчальних закладів з'явилися георгіївські стрічки, герб СРСР, а також гасла, завдяки яким окупанти спробували повернути місто за радянських часів.

Про це повідомляє Маріупольська міськрада.

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У повідомленні йдеться, що у школі №47 учнів змусили розмахувати прапорами СРСР, Росії та ДНР.

"В черговий раз окупанти показали, що прагнуть повернути Маріуполь у минуле, а школи перетворити на заклади пропаганди. Адже ні майбутнього під російською окупацією бути не може. Нація без майбутнього, яка тягне всіх у болото минулого", — йдеться у повідомленні міськради.

Школи Маріуполя готуються до 9 травня
Школи у Маріуполі готуються до 9 травня. Фото: Маріупольська міська рада
Школи Маріуполя готуються до 9 травня
Школи у Маріуполі готуються до 9 травня. Фото: Маріупольська міська рада
Школи Маріуполя готуються до 9 травня
Школи у Маріуполі готуються до 9 травня. Фото: Маріупольська міська рада

Нагадаємо, що місцеві жителі Маріуполя можуть як ніхто інший розповісти про реалії життя у місті. Житель міста анонімно розповів, як доводиться жити у зруйнованому місті без перебільшення пропагандистів.

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