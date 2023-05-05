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Мариупольские школы заставляют готовиться к 9 мая в советском стиле

5 мая 2023 14:47
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Мариупольские школы заставляют готовиться к 9 мая в советском стиле
Мариупольские школы. Фото: Мариупольский горсовет
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Школы в оккупированном Мариуполе были вынуждены провести подготовку к 9 мая в соответствии с российской пропагандой. На окнах учебных заведений появились георгиевские ленты, герб СССР, а также лозунги, благодаря которым оккупанты попытались вернуть город в советские времена.

Об этом сообщает Мариупольский горсовет.

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 В сообщении говорится, что в школе №47 учащихся заставили размахивать флагами СССР, России и ДНР.

"В очередной раз оккупанты показали, что стремятся вернуть Мариуполь в прошлое, а школы превратить в заведения пропаганды. Ведь будущего под российской оккупацией быть не может. Нация без будущего, тянущая всех в болото прошлого", — говорится в сообщении горсовета.

Школы Мариуполя готовятся к 9 мая
Школы в Мариуполе готовятся к 9 мая. Фото: Мариупольский городской совет
Школы Мариуполя готовятся к 9 мая
Школы в Мариуполе готовятся к 9 мая. Фото: Мариупольский городской совет
Школы Мариуполя готовятся к 9 мая
Школы в Мариуполе готовятся к 9 мая. Фото: Мариупольский городской совет

Напомним, что местные жители Мариуполя могут как никто другой рассказать про реалии жизни в городе. Житель города анонимно рассказал, каково приходится жить в разрушенном городе без преувеличения пропагандистов.

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