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Масштабна повітряна тривога в Україні: атака безпілотників

7 липня 2023 00:36
оновлено: 01:26
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Повітряна тривога вночі 7 липня
Безпілотники у повітрі. Фото: соцмережі
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вночі, 7 липня, в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Повідомляється, що є загроза атаки безпілотників.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога вночі 7 липня

Про повітряну загрозу моніторингові канали почали писати з вечора 6 липня. Вони попереджали про загрозу дронової атаки. Не виключено, що повітряна тривога лунатиме усю ніч.

Повідомляється про рух ворожих безпілотників у напрямку столиці. Також повітряна тривога тепер звучить в Одеській та Миколаївській областях.

00:45:

За попередніми даними "шахеди" зараз знаходяться в районі:

  • Черкаської,
  • Кіровоградської,
  • Одеської, Миколаївської областей.

01:01:

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомляє про присутність у повітряному просторі над регіоном ворожих дронів.

01:22:

Мапа повітряних тривог в Україні виглядяє наступним чином:

01:28:

"Почервоніла" також Київська область. Кілька штук заходять з Черкаської області.

Місцева влада просить усіх перебувати в укритті. 

Нагадаємо, у Львові оголосили жалобу за загиблими внаслідок нічної російської атаки. Жалоба триватиме два дні. 

Міський голова Львова Андрій Садовий назвав цей нічний удар найбільшою атакою на цивільну інфраструктуру міста з початку повномасштабної війни.

Ми писали, що вночі, 6 липня, в Дніпропетровській області лунали вибухи. Також в кількох областях України оголошено повітряну тривогу.

Також ми писали, що протягом доби окупанти завдали ракетного удару по місту Первомайський та селищу Білий Колодязь. Із мінометів та артилерії обстріляли прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів. 

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