Масштабная воздушная тревога в Украине: угроза вражеских обстрелов
Ночью, 7 июля, в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Сообщается, что есть угроза атаки беспилотников.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Воздушная тревога ночью 7 июля
О воздушной угрозе мониторинговые каналы начали писать вечером 6 июля. Они предупреждали об угрозе атаки дрона. Не исключено, что воздушная тревога будет звучать всю ночь.
Сообщается о движении вражеских беспилотников в направлении столицы. Также воздушная тревога сейчас звучит в Одесской и Николаевской областях.
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По предварительным данным "шахеды" сейчас находятся в районе:
- Черкасской,
- Кировоградской,
- Одесской,
- Николаевской областях.
Напомним, во Львове объявили траур по погибшим в результате ночной российской атаки. Траур будет длиться два дня.
Городской голова Львова Андрей Садовый назвал этот ночной удар самой большой атакой на гражданскую инфраструктуру города с начала полномасштабной войны.
Мы писали, что ночью, 6 июля, в Днепропетровской области раздавались взрывы. Также в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога.
Также мы писали, что в течение суток оккупанты нанесли ракетный удар по городу Первомайский и поселку Белый Колодец. Из минометов и артиллерии были обстреляны приграничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.