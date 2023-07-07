Масштабная воздушная тревога в Украине: угроза вражеских обстрелов

Ночью, 7 июля, в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Сообщается, что есть угроза атаки беспилотников.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога ночью 7 июля

О воздушной угрозе мониторинговые каналы начали писать вечером 6 июля. Они предупреждали об угрозе атаки дрона. Не исключено, что воздушная тревога будет звучать всю ночь.

Сообщается о движении вражеских беспилотников в направлении столицы. Также воздушная тревога сейчас звучит в Одесской и Николаевской областях.

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По предварительным данным "шахеды" сейчас находятся в районе:

Черкасской,

Кировоградской,

Одесской,

Николаевской областях.

Напомним, во Львове объявили траур по погибшим в результате ночной российской атаки. Траур будет длиться два дня.

Городской голова Львова Андрей Садовый назвал этот ночной удар самой большой атакой на гражданскую инфраструктуру города с начала полномасштабной войны.

Мы писали, что ночью, 6 июля, в Днепропетровской области раздавались взрывы. Также в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога.

Также мы писали, что в течение суток оккупанты нанесли ракетный удар по городу Первомайский и поселку Белый Колодец. Из минометов и артиллерии были обстреляны приграничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.