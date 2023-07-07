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Масштабная воздушная тревога в Украине: угроза вражеских обстрелов

7 июля 2023 00:36
обновлено: 00:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Воздушная тревога ночью 7 июля
Масштабная воздушная тревога в Украине: угроза вражеских обстрелов
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ночью, 7 июля, в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Сообщается, что есть угроза атаки беспилотников.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога ночью 7 июля

О воздушной угрозе мониторинговые каналы начали писать вечером 6 июля. Они предупреждали об угрозе атаки дрона. Не исключено, что воздушная тревога будет звучать всю ночь.

Сообщается о движении вражеских беспилотников в направлении столицы. Также воздушная тревога сейчас звучит в Одесской и Николаевской областях.

00:45:

По предварительным данным "шахеды" сейчас находятся в районе:

  • Черкасской,
  • Кировоградской,
  • Одесской,
  • Николаевской областях.

Напомним, во Львове объявили траур по погибшим в результате ночной российской атаки. Траур будет длиться два дня.

Городской голова Львова Андрей Садовый назвал этот ночной удар самой большой атакой на гражданскую инфраструктуру города с начала полномасштабной войны.

Мы писали, что ночью, 6 июля, в Днепропетровской области раздавались взрывы. Также в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога.

Также мы писали, что в течение суток оккупанты нанесли ракетный удар по городу Первомайский и поселку Белый Колодец. Из минометов и артиллерии были обстреляны приграничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.

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