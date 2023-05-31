Масі Наєм пообіцяв безкоштовно захищати воїна, який розповів про спалений пікап
Військовослужбовець, який розповів про підпал пікапа комбатом у 125-ій бригаді ТрО, отримає за потреби безкоштовну юридичну допомогу. Командування бригади схильне вірити свідченню бійця.
Про це відомий адвокат і ветеран російсько-української війни Масі Найєм написав на Facebook.
Безкоштовна допомога
Масі Найєм відреагував на інцидент, який стався у 215-му батальйоні 125-ої бригади територіальної оборони ЗСУ, де був спалений пікап, за що на одного із воїнів, який оприлюднив цю інформацію, було, за його словами, здійснено тиск з боку командування.
"Ми безоплатно захистимо військовослужбовця", — заявив Найєм.
Деталі розслідування
Масі Найєм розповів про деталі розслідування цього інциденту.
За його словами, "зараз командир бригади на словах виступив за те, що Віталій (військовий, який і розповів про підпал автівки комбатом. — Ред.) правий".
Нагадаємо, що раніше в мережі з’явилося відео пожежі, у якій згорів пікап, куплений для 125-ої бригади ТрО волонтерами.
За попередніми даними, спалив автівку, кинувши у неї гранату, командир батальйону.
Контррозвідка та командування бригади розпочало розслідування інциденту.