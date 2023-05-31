Масі Наєм пообіцяв безкоштовно захищати воїна, який розповів про спалений пікап

Масі Наєм (праворуч). Фото: Twitter Дениса Бігуса

Військовослужбовець, який розповів про підпал пікапа комбатом у 125-ій бригаді ТрО, отримає за потреби безкоштовну юридичну допомогу. Командування бригади схильне вірити свідченню бійця.

Про це відомий адвокат і ветеран російсько-української війни Масі Найєм написав на Facebook.

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Безкоштовна допомога

Масі Найєм відреагував на інцидент, який стався у 215-му батальйоні 125-ої бригади територіальної оборони ЗСУ, де був спалений пікап, за що на одного із воїнів, який оприлюднив цю інформацію, було, за його словами, здійснено тиск з боку командування.

"Ми безоплатно захистимо військовослужбовця", — заявив Найєм.

Деталі розслідування

Масі Найєм розповів про деталі розслідування цього інциденту.

За його словами, "зараз командир бригади на словах виступив за те, що Віталій (військовий, який і розповів про підпал автівки комбатом. — Ред.) правий".

Нагадаємо, що раніше в мережі з’явилося відео пожежі, у якій згорів пікап, куплений для 125-ої бригади ТрО волонтерами.

За попередніми даними, спалив автівку, кинувши у неї гранату, командир батальйону.

Контррозвідка та командування бригади розпочало розслідування інциденту.