Маси Найем пообещал бесплатно защищать воина, рассказавшего о сожженном пикапе

Маси Найем (справа). Фото: Twitter Дениса Бигуса

Военнослужащий, который рассказал о поджоге пикапа комбатом в 125-й бригаде ТрО, получит при необходимости бесплатную юридическую помощь. Командование бригады склонно верить свидетельству бойца.

Об этом известный адвокат и ветеран российско-украинской войны Маси Найем написал на Facebook.

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Бесплатная помощь

Масси Найем отреагировал на инцидент, произошедший в 215-м батальоне 125-й бригады территориальной обороны ВСУ, где был сожжен пикап, за что на одного из воинов, обнародовавших эту информацию, было, по его словам, оказано давление со стороны командования.

"Мы бесплатно защитим военнослужащего", — заявил Найем.

Подробности расследования

Маси Найем рассказал о деталях расследования этого инцидента.

По его словам, "сейчас командир бригады на словах выступил за то, что Виталий (военный, который и рассказал о поджоге автомобиля комбатом. — Ред.) прав" .

Напомним, что ранее в сети появилось видео пожара, в котором сгорел пикап, купленный для 125-й бригады ТРО волонтерами.

По предварительным данным, сжег машину, бросив в нее гранату, командир батальона.

Контрразведка и командование бригады приступили к расследованию инцидента.