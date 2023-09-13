Маск передасть Пентагону контроль над частиною супутникового інтернету Starlink

Бізнесмен Ілон Маск. Фото: REUTERS

Бізнесмен та мільйонер Ілон Маск вирішив передати Пентагону контроль над частиною супутникового інтернету Starlink, який використовується в Україні.

Про це пише видання Washingtonpost.

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Видання оприлюднило уривки з книги Уолтера Айзексона "Ілон Маск". Біограф і пише, що Маск вирішив продати певну кількість обладнання та послуг Starlink і передати її під повний контроль армії США.

"Те, що він зробив, і це, на мою думку, є правильним результатом, це те, що він вирішив продати певну кількість обладнання Starlink, послуг Starlink і передати її під повний контроль армії США, щоб він більше не контролював геозони, він більше не контролював умови використання... Я думаю, це був його спосіб сказати: "Мені потрібно вийти з цього", — зазначає автор книги про Ілона Маска Волтер Айзексон.

Зауважимо, влітку поточного року Міністерство оборони США схвалило угоду з компанією SpaceX про покупку для України терміналів та послуг Starlink, які засновник компанії Ілон Маск не зможе відключати за власним бажанням.

Також відомо, що у червні 2023 року глава Пентагону Ллойд Остін схвалив угоду Пентагону про придбання від 400 до 500 нових терміналів та послуг Starlink.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов зробив заяву на тлі скандалу з Ілоном Маском. Раніше стало відомо про те, що бізнесмен вимкнув мережу Starlink поблизу Криму, щоб завадити Україні атакувати флот РФ.