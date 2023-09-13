Маск передаст Пентагону контроль над частью спутникового интернета Starlink

Бизнесмен Илон Маск. Фото: REUTERS

Бизнесмен и миллионер Илон Маск решил передать Пентагону контроль над частью спутникового интернета Starlink, который используется в Украине.

Об этом пишет издание Washingtonpost.

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Издание обнародовало отрывки из книги Уолтера Айзексона "Илон Маск". Биограф пишет, что Маск решил продать определенное количество оборудования и услуг Starlink и передать его под полный контроль армии США.

"То, что он сделал, и это, по моему мнению, является правильным результатом, это то, что он решил продать определенное количество оборудования Starlink, услуг Starlink и передать его под полный контроль армии США, чтобы он больше не контролировал геозоны, он больше не контролировал условия использования... Я думаю, это был его способ сказать: "Мне нужно выйти из этого", — отмечает автор книги об Илоне Маске Уолтер Айзексон.

Отметим, что летом текущего года Министерство обороны США одобрило соглашение с компанией SpaceX о покупке для Украины терминалов и услуг Starlink, которые основатель компании Илон Маск не сможет отключать по собственному желанию.

Также известно, что в июне 2023 года глава Пентагона Ллойд Остин одобрил соглашение Пентагона о приобретении от 400 до 500 новых терминалов и услуг Starlink.

Напомним, начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов сделал заявление на фоне скандала с Илоном Маском. Ранее стало известно о том, что бизнесмен выключил сеть Starlink вблизи Крыма, чтобы помешать Украине атаковать флот РФ.