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Маск розкрив, як SpaceX бореться з російськими спробами приглушення сигналів Starlink

26 травня 2024 13:28
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Як SpaceX бореться із російськими спробами приглушення сигналів Starlink - відповідь Маска
Військовий із системою Starlink на фронті. Фото: Цензор.нет
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Американський мільярдер, генеральний директор компанії SpaceX, яка є оператором системи супутникового звʼязку Starlink, Ілон Маск розповів, що компанія витрачає значні ресурси для того, аби протидіяти спробам країни-агресорки Росії заглушити супутниковий зв'язок Starlink в Україні.

Про це Маск написав на своїй сторінці у соцмережі X (колишня Twitter. — Ред.) у відповіді на пост іншого користувача.

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Користувач Х заявив, що Starlink, попри намагання росіян заглушити його звʼязок, показує себе краще, ніж аналогічні технології на лінії зіткнення.

"Starlink залишається єдиною працюючою системою зв’язку на передовій, попри наполегливі зусилля росіян порушити її роботу. Інше військове комунікаційне обладнання США, таке як Viasat, вийшло з ладу в перші кілька годин і більше не відновилося", — йдеться у дописі.

Маск сказав, що компанія виділяє значні ресурси на ці потреби.

"SpaceX витрачає значні ресурси на боротьбу з російськими спробами глушіння. Це складна проблема", — написав Маск.

Він додав, що російським окупантам вдалося вимкнути всі системи зв’язку в Україні та на фронті зокрема, окрім Starlink.

Нагадаємо, українські Starlink перестали працювати вранці 10 травня. Це сталося тоді, коли почався наступ РФ під Харковом.

Раніше ми повідомляли, що супутники Ілона Маска Starlink мають підвищене навантаження через велику магнітну бурю. Це наймасштабніша буря за останні 20 років.

Ілон Маск
супутник
SpaceX
інтернет
окупанти
Starlink
війна в Україні
фронт

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