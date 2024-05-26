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Маск раскрыл, как SpaceX борется с российскими попытками подавления сигналов Starlink

26 мая 2024 13:28
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Как SpaceX борется с российскими попытками приглушения сигналов Starlink - ответ Маска
Военный с системой Starlink на фронте. Фото: Цензор.нет
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Американский миллиардер, генеральный директор компании SpaceX, являющейся оператором системы спутниковой связи Starlink, Илон Маск рассказал, что компания тратит значительные ресурсы для того, чтобы противодействовать попыткам страны-агрессора России заглушить спутниковую связь Starlink в Украине.

Об этом Маск написал на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter. — Ред.) в ответе на пост другого пользователя.

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Пользователь Х заявил, что Starlink, несмотря на попытки россиян заглушить его связь, показывает себя лучше, чем аналогичные технологии на линии столкновения.

"Starlink остается единственной работающей системой связи на передовой, несмотря на упорные усилия россиян нарушить ее работу. Другое военное коммуникационное оборудование США, такое как Viasat, вышло из строя в первые несколько часов и больше не восстановилось", — говорится в сообщении.

Маск сказал, что компания выделяет значительные ресурсы на эти нужды.

"SpaceX тратит значительные ресурсы на борьбу с российскими попытками глушения. Это сложная проблема", — написал Маск.

Он добавил, что российским оккупантам удалось отключить все системы связи в Украине и на фронте в частности, кроме Starlink.

Напомним, украинские Starlink перестали работать утром 10 мая. Это произошло тогда, когда началось наступление РФ под Харьковом.

Ранее мы сообщали, что спутники Илона Маска   Starlink имеют повышенную нагрузку из-за большой магнитной бури. Это самая масштабная буря за последние 20 лет.

Илон Маск
спутник
SpaceX
интернет
оккупанты
Starlink
война в Украине
фронт

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