Масована нічна атака росіян — у ЗСУ пояснили поведінку ворога

Збитий російський безпілотник. Фото: Національна поліція України

Ворог готується до чергової масованої атаки з повітря. Тому нині він шукає варіанти, як можна оминути українську протиповітряну оборону. Цієї ночі ворог взагалі не полишає Україну. Атакує безпілотниками та ракетами.

Про це в етері Національного телемарафону "Єдині новини" заявила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

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Що задумав ворог

Цієї ночі, 1 листопада, повітряна тривога лунає вже кілька годин поспіль. Вибухи чути було у Київській, Полтавській, Чернігівській, Хмельницький областях.

"Очевидно, що ворог продовжує випробовувати на міцність і нашу систему протиповітряної оборони, і вишукує шляхи для свої повітряних цілей, щоб обминати її", — сказала Гуменюк.

За її словами, нинішня поведінка росіян свідчить про те, що вони шукають варіанти обходу системи ППО.

"Ймовірно, ворог в рамках підготовки до майбутніх масованих ракетних ударів намагається ретельно вивчити систему нашої протидії", — додала речниця.

Нагадаємо, в Україні триває досі повітряна тривога. Ворог не дає спокою українцям. Атакує практично всі регіони країни. Зараз, 1 листопада у Хмельницькій області чути повторні вибухи. Раніше гучні звуки було чути у Полтавській, Київській, Чернігівській областях. Небезпека для регіонів залишається.