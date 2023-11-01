Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2022 arrow Массированная ночная атака россиян — в ВСУ объяснили поведение врага arrow

Массированная ночная атака россиян — в ВСУ объяснили поведение врага

1 ноября 2023 03:25
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Массированная ночная атака россиян — в ВСУ объяснили поведение врага
Сбитый российский беспилотник. Фото: Национальная полиция Украины
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Враг готовится к очередной массированной атаке с воздуха. Поэтому сейчас он ищет варианты, как можно обойти украинскую противовоздушную оборону. Этой ночью враг вообще не покидает Украину. Атакует беспилотниками и ракетами.

Об этом в эфире Национального телемарафона "Єдині новини" заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

Читайте также:

Что задумал враг

Этой ночью, 1 ноября, воздушная тревога раздается уже несколько часов подряд. Взрывы были слышны в Киевской, Полтавской, Черниговской, Хмельницкой областях.

"Очевидно, что враг продолжает испытывать на прочность и нашу систему противовоздушной обороны и выискивает пути для своих воздушных целей, чтобы обходить ее", — сказала Гуменюк.

По ее словам, нынешнее поведение россиян говорит о том, что они ищут варианты обхода системы ПВО.

"Вероятно, враг в рамках подготовки к будущим массированным ракетным ударам пытается тщательно изучить систему нашего противодействия", — добавила спикер.

Напомним, в Украине продолжается до сих пор воздушная тревога. Враг не дает покоя украинцам. Атакует практически все регионы страны. Сейчас, 1 ноября, в Хмельницкой области слышны повторные взрывы. Раньше громкие звуки были слышны в Полтавской, Киевской, Черниговской областях. Опасность для регионов остается.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

Презентация новых гаджетов Apple 2023. Онлайн-трансляция - 80x80

Презентация новых гаджетов Apple 2023. Онлайн-трансляция

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Новость с видео

07:15 Шикарный пирог по рецепту бабушки, который вкуснее, чем торт

Актуальное по теме