Массированная ночная атака россиян — в ВСУ объяснили поведение врага
Враг готовится к очередной массированной атаке с воздуха. Поэтому сейчас он ищет варианты, как можно обойти украинскую противовоздушную оборону. Этой ночью враг вообще не покидает Украину. Атакует беспилотниками и ракетами.
Об этом в эфире Национального телемарафона "Єдині новини" заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.
Что задумал враг
Этой ночью, 1 ноября, воздушная тревога раздается уже несколько часов подряд. Взрывы были слышны в Киевской, Полтавской, Черниговской, Хмельницкой областях.
"Очевидно, что враг продолжает испытывать на прочность и нашу систему противовоздушной обороны и выискивает пути для своих воздушных целей, чтобы обходить ее", — сказала Гуменюк.
По ее словам, нынешнее поведение россиян говорит о том, что они ищут варианты обхода системы ПВО.
"Вероятно, враг в рамках подготовки к будущим массированным ракетным ударам пытается тщательно изучить систему нашего противодействия", — добавила спикер.
Напомним, в Украине продолжается до сих пор воздушная тревога. Враг не дает покоя украинцам. Атакует практически все регионы страны. Сейчас, 1 ноября, в Хмельницкой области слышны повторные взрывы. Раньше громкие звуки были слышны в Полтавской, Киевской, Черниговской областях. Опасность для регионов остается.
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