Массированная ночная атака россиян — в ВСУ объяснили поведение врага

Сбитый российский беспилотник. Фото: Национальная полиция Украины

Враг готовится к очередной массированной атаке с воздуха. Поэтому сейчас он ищет варианты, как можно обойти украинскую противовоздушную оборону. Этой ночью враг вообще не покидает Украину. Атакует беспилотниками и ракетами.

Об этом в эфире Национального телемарафона "Єдині новини" заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

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Что задумал враг

Этой ночью, 1 ноября, воздушная тревога раздается уже несколько часов подряд. Взрывы были слышны в Киевской, Полтавской, Черниговской, Хмельницкой областях.

"Очевидно, что враг продолжает испытывать на прочность и нашу систему противовоздушной обороны и выискивает пути для своих воздушных целей, чтобы обходить ее", — сказала Гуменюк.

По ее словам, нынешнее поведение россиян говорит о том, что они ищут варианты обхода системы ПВО.

"Вероятно, враг в рамках подготовки к будущим массированным ракетным ударам пытается тщательно изучить систему нашего противодействия", — добавила спикер.

Напомним, в Украине продолжается до сих пор воздушная тревога. Враг не дает покоя украинцам. Атакует практически все регионы страны. Сейчас, 1 ноября, в Хмельницкой области слышны повторные взрывы. Раньше громкие звуки были слышны в Полтавской, Киевской, Черниговской областях. Опасность для регионов остается.