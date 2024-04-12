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Масований удар РФ по українській енергетиці — у Білому домі закликали надати ППО

12 квітня 2024 07:32
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Масований удар РФ по українській енергетиці — у Білому домі закликали надати ППО
Речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські війська вранці в четвер, 11 квітня, здійснили масовану атаку по українській енергетиці. На це відреагувала речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр та закликала надати Україні більше систем ППО.

Про це вона заявила під час брифінгу.

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"Вночі Росія здійснила ще одну велику серію повітряних атак на енергетичну мережу України, оскільки Володимир Путін продовжує намагатися зламати дух українського народу та занурити його в темряву. Росія завдала ударів по найбільшій електростанції Київської області, а також обʼєктах енергетики у ще пʼяти областях України", — сказала Жан-Пʼєр.

Вона наголосила, що Палаті представників Конгресу США необхідно вжити негайних заходів для ухвалення двопартійного законопроєкту про національну безпеку, щоб надіслати Україні більше систем ППО.

"Нам потрібно, щоб спікер Джонсон виніс цей проєкт на розгляд, тому що ми знаємо, що ми, очевидно, отримаємо переважну підтримку від республіканців і демократів", — зазначила речниця Білого дому.

Вона зауважила, що атаки по Україні за останню добу — це ще одне жахливе нагадування про те, що потреба України є критичною.

Раніше голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна має надію якнайшвидше домовитись про надання семи установок систем ППО Patriot. Країна навіть розглядає варіант, зокрема, позичити їх в інших держав. 

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський закликав західних партнерів надати системи ППО для захисту Харкова.

США
військова допомога
обстріли
ППО
війна в Україні
ракетний удар

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