Массированный удар РФ по украинской энергетике — в Белом доме призвали предоставить ПВО

Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер. Фото: скриншот с видео

Российские войска утром в четверг, 11 апреля, совершили массированную атаку по украинской энергетике. На это отреагировала представитель Белого дома Карин Жан-Пьер и призвала предоставить Украине больше систем ПВО.

Об этом она заявила во время брифинга.

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"Ночью Россия осуществила еще одну обширную серию воздушных атак на энергетическую сеть Украины, поскольку Владимир Путин продолжает пытаться сломать дух украинского народа и погрузить его в темноту. Россия нанесла удары по крупнейшей электростанции Киевской области, а также объектам энергетики в еще пяти областях Украины", — сказала Жан-Пьер.

Она подчеркнула, что Палате представителей Конгресса США необходимо принять немедленные меры для принятия двухпартийного законопроекта о национальной безопасности, чтобы прислать Украине больше систем ПВО.

"Нам нужно, чтобы спикер Джонсон вынес этот проект на рассмотрение, потому что мы знаем, что мы, очевидно, получим преимущественную поддержку от республиканцев и демократов", — отметила представитель Белого дома.

Она отметила, что атаки по Украине за последние сутки — это еще одно ужасное напоминание о том, что потребность Украины критическая.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина надеется поскорее договориться о предоставлении семи установок систем ПВО Patriot. Страна даже рассматривает вариант, в частности, одолжить их у других государств.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский призвал западных партнеров предоставить системы ПВО для защиты Харькова.