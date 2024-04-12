Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Массированный удар РФ по украинской энергетике — в Белом доме призвали предоставить ПВО arrow

Массированный удар РФ по украинской энергетике — в Белом доме призвали предоставить ПВО

12 апреля 2024 07:32
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Массированный удар РФ по украинской энергетике — в Белом доме призвали предоставить ПВО
Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские войска утром в четверг, 11 апреля, совершили массированную атаку по украинской энергетике. На это отреагировала представитель Белого дома Карин Жан-Пьер и призвала предоставить Украине больше систем ПВО.

Об этом она заявила во время брифинга.

Читайте также:

Реакция США на массированную атаку

"Ночью Россия осуществила еще одну обширную серию воздушных атак на энергетическую сеть Украины, поскольку Владимир Путин продолжает пытаться сломать дух украинского народа и погрузить его в темноту. Россия нанесла удары по крупнейшей электростанции Киевской области, а также объектам энергетики в еще пяти областях Украины", — сказала Жан-Пьер.

Она подчеркнула, что Палате представителей Конгресса США необходимо принять немедленные меры для принятия двухпартийного законопроекта о национальной безопасности, чтобы прислать Украине больше систем ПВО.

"Нам нужно, чтобы спикер Джонсон вынес этот проект на рассмотрение, потому что мы знаем, что мы, очевидно, получим преимущественную поддержку от республиканцев и демократов", — отметила представитель Белого дома.

Она отметила, что атаки по Украине за последние сутки — это еще одно ужасное напоминание о том, что потребность Украины критическая.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина надеется поскорее договориться о предоставлении семи установок систем ПВО Patriot. Страна даже рассматривает вариант, в частности, одолжить их у других государств.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский призвал западных партнеров предоставить системы ПВО для защиты Харькова.

США
военная помощь
обстрелы
ПВО
война в Украине
ракетный удар

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб