Массированный удар РФ по украинской энергетике — в Белом доме призвали предоставить ПВО
Российские войска утром в четверг, 11 апреля, совершили массированную атаку по украинской энергетике. На это отреагировала представитель Белого дома Карин Жан-Пьер и призвала предоставить Украине больше систем ПВО.
Об этом она заявила во время брифинга.
Реакция США на массированную атаку
"Ночью Россия осуществила еще одну обширную серию воздушных атак на энергетическую сеть Украины, поскольку Владимир Путин продолжает пытаться сломать дух украинского народа и погрузить его в темноту. Россия нанесла удары по крупнейшей электростанции Киевской области, а также объектам энергетики в еще пяти областях Украины", — сказала Жан-Пьер.
Она подчеркнула, что Палате представителей Конгресса США необходимо принять немедленные меры для принятия двухпартийного законопроекта о национальной безопасности, чтобы прислать Украине больше систем ПВО.
"Нам нужно, чтобы спикер Джонсон вынес этот проект на рассмотрение, потому что мы знаем, что мы, очевидно, получим преимущественную поддержку от республиканцев и демократов", — отметила представитель Белого дома.
Она отметила, что атаки по Украине за последние сутки — это еще одно ужасное напоминание о том, что потребность Украины критическая.
Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина надеется поскорее договориться о предоставлении семи установок систем ПВО Patriot. Страна даже рассматривает вариант, в частности, одолжить их у других государств.
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