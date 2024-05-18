Масштабна повітряна тривога — в яких областях України загроза балістики

Загроза балістики

Повітряну тривогу в Україні зараз, уранці 18 травня оголосили в десяти областях. Червоні на карті повітряних тривог Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Кіровоградська, Черкаська, Полтавська, Сумська, Донецька та Харківська області.

У Повітряних Силах ЗС України повідомили про загрозу застосування балістики.

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Карта повітряних тривог станом на 06:08 18 травня

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