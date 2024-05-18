Вибух в Одесі зараз уранці 18 травня — що відомо

Дим у небі після вибухів. Фото ілюстративне: twitter.com/nexta_tv

Вибух в Одесі пролунав зараз, уранці 18 травня. В Одеській області триває повітряна тривога.

Моніторингові канали, зокрема "Николаевский Ванек", попереджали про розвідувальний дрон та загрозу балістики.

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Повітряну тривогу в Одесі й Одеській області вранці 18 травня оголосили о 05:40. Моніторинговий Telegram-канал "Николаевский Ванек" повідомив, що в Білгород-Дністровському районі Одеської області літає розвідувальний дрон.

Скриншот повідомлення Telegram-каналу "Николаевский Ванек"

О 06:05 моніторинговий канал monitor попередив про загрозу балістики із Криму для областей, де оголошено повітряну тривогу.

Скриншот повідомлення моніторингового каналу monitor

Близько 06:08 у місті було чутно вибух. Офіційної інформації від ОВА та міської влади щодо цієї атаки поки що не було. Можливо, ППО працювала по ворожому розвідувальному безпілотнику.

Нагадаємо, уночі 18 травня в багатьох областях України лунав сигнал повітряної тривоги через загрозу ударних БпЛА. Червоними на карті тривог спочатку були Сумська, Полтавська, Харківська, Одеська, Миколаївська, Кіровоградська області, а потім загроза поширилася на Вінницьку, Дніпропетровську та Житомирську області.

У місті Миргород Полтавської області під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Офіційних коментарів щодо цього обстрілу поки що немає.

Також ми повідомляли про те, що вранці в Запорізькій та Дніпропетровській області оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики.