Масштабна повітряна тривога в Україні — яка небезпека
4 листопада 2023 12:44
МіГ-31К. Фото: росЗМІ
В Україні вдень, 4 листопада, оголосили повітряну тривогу. Наразі небезпека є для всіх областей країни.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
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"Вся Україна — ракетна небезпека!" — йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що зафіксовано виліт МіГ-31К.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, упродовж доби, 3 листопада, російські окупаційні війська здійснили 24 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
Також ми писали, що 3 листопада російські окупанти обстріляли центральну частину Херсона. Внаслідок чергової атаки загарбників постраждали люди.
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