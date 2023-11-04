Масштабна повітряна тривога в Україні — яка небезпека

МіГ-31К. Фото: росЗМІ

В Україні вдень, 4 листопада, оголосили повітряну тривогу. Наразі небезпека є для всіх областей країни.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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"Вся Україна — ракетна небезпека!" — йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що зафіксовано виліт МіГ-31К.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, упродовж доби, 3 листопада, російські окупаційні війська здійснили 24 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Також ми писали, що 3 листопада російські окупанти обстріляли центральну частину Херсона. Внаслідок чергової атаки загарбників постраждали люди.