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Масштабна повітряна тривога в Україні — яка небезпека

4 листопада 2023 12:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Масштабна повітряна тривога в Україні — яка небезпека
МіГ-31К. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Україні вдень, 4 листопада, оголосили повітряну тривогу. Наразі небезпека є для всіх областей країни.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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"Вся Україна — ракетна небезпека!" — йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що зафіксовано виліт МіГ-31К.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

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Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, упродовж доби, 3 листопада, російські окупаційні війська здійснили 24 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Також ми писали, що 3 листопада російські окупанти обстріляли центральну частину Херсона. Внаслідок чергової атаки загарбників постраждали люди.

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