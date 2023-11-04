Росіяни атакували Сумщину мінометами та дронами-камікадзе
Упродовж доби, 3 листопада, російські окупаційні війська здійснили 24 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
Про це повідомляє військова адміністрація Сумської області.
Росіяни обстріляли Сумську область
Загалом за добу в області пролунали 116 вибухів.
"Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Хотінська, Великописарівська, Путивльська, Зноб-Новгородська, Дружбівська, Глухівська, Середино-Будська, Есманська громади", — сказано у повідомленні.
Зокрема, ворог вдарив по Середино-Будській громаді з мінометів.
По Краснопільській громаді з території РФ здійснено мінометні обстріли, 21 вибух, артобстріл, 6 вибухів та обстріл із РСЗВ "Град", 12 вибухів. Також по території громади здійснено атаки дроном-камікадзе.
"На територію Великописарівської громади росіяни скинули 24 міни. Також зафіксовано 3 вибухи з артилерії", — мовиться у повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що у Дніпропетровській області сьогодні вдень, 3 листопада, пролунав вибух. Він стався внаслідок роботи протиповітряної оборони по російському безпілотнику.
Читайте Новини.LIVE!