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Окупанти вдарили по центральній частині Херсона — постраждали люди

3 листопада 2023 15:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти вдарили по центральній частині Херсона — постраждали люди
Наслідки обстрілу Херсона. Фото: t.me/khersonskaODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 3 листопада, російські окупанти обстріляли центральну частину Херсона. Внаслідок чергової атаки загарбників постраждали люди.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

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В ОВА розповіли, що поранення отримали троє осіб.

"Їх каретою "швидкої" доставили до лікарні для надання медично допомоги", — йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу Херсона 3 листопада
Наслідки обстрілу Херсона 3 листопада. Фото: t.me/khersonskaODA
Наслідки обстрілу Херсона 3 листопада
Наслідки обстрілу Херсона 3 листопада. Фото: t.me/khersonskaODA
Наслідки обстрілу Херсона 3 листопада
Наслідки обстрілу Херсона 3 листопада. Фото: t.me/khersonskaODA
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Допис Херсонської ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 3 листопада російські окупанти атакували безпілотниками військову базу в Івано-Франківській області. Обійшлося без постраждалих.

Також ми писали, що вночі ворог вдарив дронами "шахед" по Харкову та області. Внаслідок атаки був пошкоджений заклад освіти.

Додамо, упродовж попередньої доби російські окупанти 108 разів обстріляли Херсонську область, випустивши 602 снаряди. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, ще четверо — поранені.

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