Окупанти вдарили по центральній частині Херсона — постраждали люди

Наслідки обстрілу Херсона. Фото: t.me/khersonskaODA

Сьогодні, 3 листопада, російські окупанти обстріляли центральну частину Херсона. Внаслідок чергової атаки загарбників постраждали люди.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

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В ОВА розповіли, що поранення отримали троє осіб.

"Їх каретою "швидкої" доставили до лікарні для надання медично допомоги", — йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу Херсона 3 листопада. Фото: t.me/khersonskaODA

Наслідки обстрілу Херсона 3 листопада. Фото: t.me/khersonskaODA

Наслідки обстрілу Херсона 3 листопада. Фото: t.me/khersonskaODA

Допис Херсонської ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 3 листопада російські окупанти атакували безпілотниками військову базу в Івано-Франківській області. Обійшлося без постраждалих.

Також ми писали, що вночі ворог вдарив дронами "шахед" по Харкову та області. Внаслідок атаки був пошкоджений заклад освіти.

Додамо, упродовж попередньої доби російські окупанти 108 разів обстріляли Херсонську область, випустивши 602 снаряди. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, ще четверо — поранені.