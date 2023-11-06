Масштабна повітряна тривога в Україні — яка загроза
Сьогодні вдень, 6 листопада, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Людей закликали перебувати в укриттях.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні
Українців попередили про ракетну небезпеку.
"Зафіксовано зліт МіГ-31К", — йдеться у повідомленні.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти випустили по Україні кілька видів ракет та 22 ударні дрони типу Shahed-136/131. Сили ППО знищили 15 безпілотників та одну керовану авіаційну ракету Х-59.
Також ми писали, що у ніч проти 6 листопада російські окупанти обстрілювали Одещину з різного типу озброєння. Загарбники зруйнували музей в історичній частині міста, що віднесена до спадщини ЮНЕСКО, також є п'ятеро поранених.
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