Масштабна повітряна тривога в Україні — яка загроза

Російський МіГ-31К. Фото: росЗМІ

Сьогодні вдень, 6 листопада, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Людей закликали перебувати в укриттях.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Українців попередили про ракетну небезпеку.

"Зафіксовано зліт МіГ-31К", — йдеться у повідомленні.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти випустили по Україні кілька видів ракет та 22 ударні дрони типу Shahed-136/131. Сили ППО знищили 15 безпілотників та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Також ми писали, що у ніч проти 6 листопада російські окупанти обстрілювали Одещину з різного типу озброєння. Загарбники зруйнували музей в історичній частині міста, що віднесена до спадщини ЮНЕСКО, також є п'ятеро поранених.