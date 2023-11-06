Масштабная воздушная тревога в Украине — какая угроза
Сегодня днем, 6 ноября, в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Людей призвали находиться в укрытиях.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине
Украинцев предупредили о ракетной опасности.
"Зафиксирован взлет МиГ-31К", — говорится в сообщении.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, сегодня ночью оккупанты выпустили по Украине несколько видов ракет и 22 ударных дрона типа Shahed-136/131. Силы ПВО уничтожили 15 беспилотников и одну управляемую авиационную ракету Х-59.
Также мы писали, что в ночь на 6 ноября российские оккупанты обстреливали Одесскую область из разного типа вооружения. Захватчики разрушили музей в исторической части города, отнесенного к наследию ЮНЕСКО, также пятеро раненых.
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