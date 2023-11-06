Масштабная воздушная тревога в Украине — какая угроза

Российский МиГ-31К. Фото: росСМИ

Сегодня днем, 6 ноября, в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Людей призвали находиться в укрытиях.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Украинцев предупредили о ракетной опасности.

"Зафиксирован взлет МиГ-31К", — говорится в сообщении.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, сегодня ночью оккупанты выпустили по Украине несколько видов ракет и 22 ударных дрона типа Shahed-136/131. Силы ПВО уничтожили 15 беспилотников и одну управляемую авиационную ракету Х-59.

Также мы писали, что в ночь на 6 ноября российские оккупанты обстреливали Одесскую область из разного типа вооружения. Захватчики разрушили музей в исторической части города, отнесенного к наследию ЮНЕСКО, также пятеро раненых.