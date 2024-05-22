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Масштабна повітряна тривога в Україні — яка загроза

22 травня 2024 09:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Повітряна тривога в Україні зранку, 22 травня
Російський МіГ-31. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Масштабну повітряну тривогу в усіх областях України оголосили зранку 22 травня. Наразі існує ракетна небезпека.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

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Зафіксовано зліт російського МіГ-31. 

"Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", — йдеться у повідомленні.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

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Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, уночі проти 22 травня російські окупанти завдали авіаційного удару по містах Шостка та Конотоп. Під ворожим обстрілом опинилися енергетичні об'єкти.

Також 21 травня загарбники обстріляли населений пункт Золочів Харківської області. Під удар потрапила виключно цивільна інфраструктура.

війна
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Україна
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окупанти
повітряна тривога
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