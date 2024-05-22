Воздушная тревога в Украине утром, 22 мая

Масштабная воздушная тревога в Украине — какая угроза
22 мая 2024 09:36
Российский МиГ-31. Фото: росСМИ
Масштабную воздушную тревогу во всех областях Украины объявили утром 22 мая. Сейчас существует ракетная опасность.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.
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Зафиксирован взлет российского МиГ-31.
"Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", — говорится в сообщении.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, в ночь на 22 мая российские оккупанты нанесли авиационный удар по городам Шостка и Конотоп. Под вражеским обстрелом оказались энергетические объекты.
Также 21 мая захватчики обстреляли населенный пункт Золочев Харьковской области. Под удар попала только гражданская инфраструктура.
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