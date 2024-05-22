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Масштабная воздушная тревога в Украине — какая угроза

22 мая 2024 09:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Воздушная тревога в Украине утром, 22 мая
Российский МиГ-31. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Масштабную воздушную тревогу во всех областях Украины объявили утром 22 мая. Сейчас существует ракетная опасность.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

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Зафиксирован взлет российского МиГ-31.

"Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", — говорится в сообщении.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

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Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, в ночь на 22 мая российские оккупанты нанесли авиационный удар по городам Шостка и Конотоп. Под вражеским обстрелом оказались энергетические объекты.

Также 21 мая захватчики обстреляли населенный пункт Золочев Харьковской области. Под удар попала только гражданская инфраструктура.

война
украинцы
Украина
обстрелы
оккупанты
воздушная тревога
ракеты

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