Масштабна загроза балістики — які області України під загрозою удару

Повітряна тривога

Повітряну тривогу зараз, уночі 11 травня, в Україні оголосили у вісьмох областях. У небезпеці опинилися Полтавська, Харківська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Донецька, Миколаївська, Запорізька і Херсонська області.

Про це повідомили в Повітряних Силах ЗС України.

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Карта повітряних тривог станом на 01:45 11 травня

Чому оголосили повітряну тривогу вночі 11 травня

У Харківській області повітряна тривога через ракетну небезпеку триває з 00:02. В інших областях її оголосили в період з 01:43 до 01:45. Військові попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.