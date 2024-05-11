Масштабна загроза балістики — які області України під загрозою удару
11 травня 2024 01:49
Повітряна тривога
Повітряну тривогу зараз, уночі 11 травня, в Україні оголосили у вісьмох областях. У небезпеці опинилися Полтавська, Харківська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Донецька, Миколаївська, Запорізька і Херсонська області.
Про це повідомили в Повітряних Силах ЗС України.
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Чому оголосили повітряну тривогу вночі 11 травня
У Харківській області повітряна тривога через ракетну небезпеку триває з 00:02. В інших областях її оголосили в період з 01:43 до 01:45. Військові попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.
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