Масштабная угроза баллистики - какие области Украины под угрозой удара
11 мая 2024 01:49
Воздушная тревога
Воздушную тревогу сейчас, ночью 11 мая, в Украине объявили в восьми областях. В опасности оказались Полтавская, Харьковская, Кировоградская, Днепропетровская, Донецкая, Николаевская, Запорожская и Херсонская области.
Об этом сообщили в Воздушных Силах ВС Украины.
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Почему объявили воздушную тревогу ночью 11 мая
В Харьковской области воздушная тревога из-за ракетной опасности продолжается с 00:02. В других областях ее объявили в период с 01:43 до 01:45. Военные предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.
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