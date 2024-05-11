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Масштабная угроза баллистики - какие области Украины под угрозой удара

11 мая 2024 01:49
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Масштабная угроза баллистики - какие области Украины под угрозой удара
Воздушная тревога
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Воздушную тревогу сейчас, ночью 11 мая, в Украине объявили в восьми областях. В опасности оказались Полтавская, Харьковская, Кировоградская, Днепропетровская, Донецкая, Николаевская, Запорожская и Херсонская области.

Об этом сообщили в Воздушных Силах ВС Украины.

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Карта воздушных тревог по состоянию на 01:45 11 мая

Почему объявили воздушную тревогу ночью 11 мая

В Харьковской области воздушная тревога из-за ракетной опасности продолжается с 00:02. В других областях ее объявили в период с 01:43 до 01:45. Военные предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.

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