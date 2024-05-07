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Масштабний удар Росії по Костянтинівці — поліція показала перші хвилини після обстрілу

7 травня 2024 16:44
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Масштабний удар Росії по Костянтинівці — поліція показала перші хвилини після обстрілу
Наслідки удару. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські війська в понеділок, 6 травня, обстріляли Костянтинівку Донецької області. Внаслідок атаки було поранено чотирьох людей, одна з них — у тяжкому стані.

Кадри перших хвилин після удару оприлюднила пресслужба Нацполіції у Telegram у вівторок, 7 травня.

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За даними поліції, росіяни вчора скинули авіаційну бомбу на Костянтинівку Донецької області та обстріляли населений пункт з артилерії. Внаслідок атаки було поранено чотирьох громадян, один з них перебуває у тяжкому стані.

На відео видно, як правоохоронці прибули на місце удару та надавали першу допомогу пораненим.

Відомо, що обстрілом Росія пошкодила три багатоповерхові будинки, легковий автомобіль та дитячий садок.

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Скриншот допису Нацполіції

Також Донецька обласна прокуратура уточнила, що російські військові, ймовірно, використали для обстрілу міста плануючий боєприпас "УМПБ Д-30 СМ".

Раніше сапери ДСНС знешкодили російську авіабомбу ФАБ-250 у місті Костянтинівка на Донеччині. Вона впала прямо посеред житлового масиву.

Також ми писали, що росіяни обстріляли Костянтинівку Донецької області. Ворог скинув керовану авіаційну бомбу на населений пункт.

поліція
Донецька область
обстріли
ракети
війна в Україні
атака

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