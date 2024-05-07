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Масштабный удар России по Константиновке — полиция показала первые минуты после обстрела

7 мая 2024 16:44
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Масштабный удар России по Константиновке — полиция показала первые минуты после обстрела
Последствия удара. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские войска в понедельник, 6 мая, обстреляли Константиновку Донецкой области. В результате атаки были ранены четыре человека, один из них — в тяжелом состоянии.

Кадры первых минут после удара обнародовала пресс-служба Нацполиции в Telegram во вторник, 7 мая.

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Атака на Константиновку 6 мая

По данным полиции, россияне вчера сбросили авиационную бомбу на Константиновку Донецкой области и обстреляли населенный пункт из артиллерии. В результате атаки были ранены четыре гражданина, один из них находится в тяжелом состоянии.

На видео видно, как правоохранители прибыли на место удара и оказывали первую помощь раненым.

Известно, что обстрелом Россия повредила три многоэтажных дома, легковой автомобиль и детский сад.

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Скриншот поста Нацполиции

Также Донецкая областная прокуратура уточнила, что российские военные, вероятно, использовали для обстрела города планирующий боеприпас "УМПБ Д-30 СМ".

Ранее саперы ГСЧС обезвредили российскую авиабомбу ФАБ-250 в городе Константиновка Донецкой области. Она упала прямо посреди жилого массива.

Также мы писали, что россияне обстреляли Константиновку Донецкой области. Враг сбросил управляемую авиационную бомбу на населенный пункт.

полиция
Донецкая область
обстрелы
ракеты
война в Украине
атака

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