Масштабный удар России по Константиновке — полиция показала первые минуты после обстрела

Последствия удара. Фото: скриншот с видео

Российские войска в понедельник, 6 мая, обстреляли Константиновку Донецкой области. В результате атаки были ранены четыре человека, один из них — в тяжелом состоянии.

Кадры первых минут после удара обнародовала пресс-служба Нацполиции в Telegram во вторник, 7 мая.

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Атака на Константиновку 6 мая

По данным полиции, россияне вчера сбросили авиационную бомбу на Константиновку Донецкой области и обстреляли населенный пункт из артиллерии. В результате атаки были ранены четыре гражданина, один из них находится в тяжелом состоянии.

На видео видно, как правоохранители прибыли на место удара и оказывали первую помощь раненым.

Известно, что обстрелом Россия повредила три многоэтажных дома, легковой автомобиль и детский сад.

Скриншот поста Нацполиции

Также Донецкая областная прокуратура уточнила, что российские военные, вероятно, использовали для обстрела города планирующий боеприпас "УМПБ Д-30 СМ".

Ранее саперы ГСЧС обезвредили российскую авиабомбу ФАБ-250 в городе Константиновка Донецкой области. Она упала прямо посреди жилого массива.

Также мы писали, что россияне обстреляли Константиновку Донецкой области. Враг сбросил управляемую авиационную бомбу на населенный пункт.