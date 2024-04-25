Впала посеред житлових будинків — сапери вилучили російську авіабомбу на Донеччині

Знайдена авіабомба. Фото: ДСНС

У місті Костянтинівка на Донеччині сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій знешкодили російську авіабомбу ОФАБ-250. Озброєння впало прямо посеред житлового масиву.

Про це повідомили у ДСНС.

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Знешкодження авіабомби

"Сапери ДСНС Донеччини знешкодили авіабомбу ОФАБ-250, що впала посеред приватного житлового масиву. Чергову небезпечну знахідку знешкоджено у місті Костянтинівка, яке розташоване за 10 км. від лінії фронту", — написали в ДСНС, говорячи про знешкодження озброєння.

Там додали, що авіабомбу вилучили завдяки спеціальному транспорту, перевезли за межі населеного пункту та знищили.

Рятувальники закликають громадян не підходити та не чіпати підозрілі предмети.

"Шановні громадяни! У жодному разі не чіпайте вибухонебезпечні предмети та не підходьте до них. Одразу повідомляйте про знахідку Службу порятунку за номером 101!" — написали в ДСНС.

Вилучення авіабомби. Фото: ДСНС

Скриншот

Нагадаємо, 23 квітня росіяни обстріляли Костянтинівку Донецької області. Ворог скинув керовану авіаційну бомбу на населений пункт.

Пізніше у поліції показали перші фото наслідків обстрілів.