Мати "вагнерівця" Пригожина, з якої зняли санкції, зберігає зв'язки із компаніями сина, — ЗМІ

Віолетта Пригожина. Фото: росЗМІ

Британські ЗМІ з’ясували, що мати Євгена Пригожина Віолетта зберігає бізнес-зв’язки із компаніями сина. За нібито відсутність цих зв’язків з неї у березні рішенням суду були зняті санкції.

Про це повідомляє видання Financial Times.

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Санкції зняли — і даремно

З Віолетти Пригожиної, матері власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, в березня європейський суд зняв санкції, анулювавши відповідне розпорядження.

Причиною такого рішення була відсутність доведених зв’язків Віолетти Пригожиної із підсанкційним бізнесом її сина.

Але, як зазначає видання, ці зв’язки існували, більш того, Пригожина зберегла їх і до сьогодні.

Зв’язок Пригожиних

Financial Times наголошує, що Євген Пригожин 2021-го року використовував документи матері для того, аби вивести власний бізнес з-під санкцій та засудити журналістів, які називали його власником ПВК "Вагнер".

Також ЗМІ стало відомо, що чоловік Віолетти Пригожиної Самуїл Жаркой займав керівні посади у компаніях Євгена Пригожина, Concord Catering та Concord Management and Consulting.

Крім того, зв’язок між компаніями Євгена та Віолетти Пригожиних простежується і через невелику петербурзьку консалтингову компанію Accent.

Нагадаємо, сьогодні, 26 квітня, оточення Євгена Пригожина спростувало його "дружбу" з Міноборони РФ.