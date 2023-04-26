Мать "вагнеровца" Пригожина, с которой сняли санкции, сохраняет связи с компаниями сына, — СМИ

Виолетта Пригожина. Фото: росСМИ

Британские СМИ выяснили, что мать Евгения Пригожина Виолетта сохраняет бизнес-связи с сыновьями. За отсутствие этих связей с нее в марте решением суда были сняты санкции.

Об этом сообщает издание Financial Times.

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Санкции сняли — и зря

С Виолетты Пригожиной, матерью владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, в марте европейский суд снял санкции, аннулировав соответствующее распоряжение.

Причиной такого решения было отсутствие доказанных связей Виолетты Пригожиной с подсанкционным бизнесом ее сына.

Но, как отмечает издание, эти связи существовали, более того, Пригожина сохранила их и по сей день.

Связь Пригожиных

Financial Times отмечает, что Евгений Пригожин в 2021 году использовал документы матери для того, чтобы вывести собственный бизнес из-под санкций и засудить журналистов, называвших его владельцем ЧВК "Вагнер".

Также СМИ стало известно, что супруг Виолетты Пригожиной Самуил Жаркой занимал руководящие должности в компаниях Евгения Пригожина, Concord Catering и Concord Management and Consulting.

Кроме того, связь между компаниями Евгения и Виолетты Пригожиных прослеживается через небольшую петербургскую консалтинговую компанию Accent.

Напомним, сегодня, 26 апреля, окружение Евгения Пригожина опровергло его "дружбу" из Минобороны РФ.