Мать "вагнеровца" Пригожина, с которой сняли санкции, сохраняет связи с компаниями сына, — СМИ
Британские СМИ выяснили, что мать Евгения Пригожина Виолетта сохраняет бизнес-связи с сыновьями. За отсутствие этих связей с нее в марте решением суда были сняты санкции.
Об этом сообщает издание Financial Times.
Санкции сняли — и зря
С Виолетты Пригожиной, матерью владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, в марте европейский суд снял санкции, аннулировав соответствующее распоряжение.
Причиной такого решения было отсутствие доказанных связей Виолетты Пригожиной с подсанкционным бизнесом ее сына.
Но, как отмечает издание, эти связи существовали, более того, Пригожина сохранила их и по сей день.
Связь Пригожиных
Financial Times отмечает, что Евгений Пригожин в 2021 году использовал документы матери для того, чтобы вывести собственный бизнес из-под санкций и засудить журналистов, называвших его владельцем ЧВК "Вагнер".
Также СМИ стало известно, что супруг Виолетты Пригожиной Самуил Жаркой занимал руководящие должности в компаниях Евгения Пригожина, Concord Catering и Concord Management and Consulting.
Кроме того, связь между компаниями Евгения и Виолетты Пригожиных прослеживается через небольшую петербургскую консалтинговую компанию Accent.
Напомним, сегодня, 26 апреля, окружение Евгения Пригожина опровергло его "дружбу" из Минобороны РФ.