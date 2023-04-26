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Оточення Пригожина спростувало його "дружбу" з Міноборони РФ

26 квітня 2023 07:31
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Оточення Пригожина спростувало його "дружбу" з Міноборони РФ
Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: РосЗМІ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Оточення Євгена Пригожина спростувало оцінку західних експерів про обмежені покращення відносин ПВК "Вагнера" з російським військовим командуванням напередодні запланованого українського контрнаступу. Постійні заяви керівника угрупування про неприязнь до російського військового керівництва суперечать зміні його риторики.

Про це інформує ISW.

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Раніше експерти ISW оцінювали, що російське військове командування могло частково виправити свої напружені відносини з Пригожиним, щоб переконати президента Росії Володимира Путіна припинити наступальні операції напередодні запланованого українського контрнаступу. Також спостерігалась різка зміна характеру публічних взаємодій Пригожина з Міністерством оборони Росії та Кремлем ще на початку квітня.

Пригожин заявив, що оцінка Західних експертів є "фейком".

"Не проміняю на хлопців амуніцію навіть на дружбу з Богом", — заявив Пригожин.

Однак постійні заяви Пригожина про його неприязнь до російського військового керівництва суперечать зміні риторики Пригожина, а також раптовому надходженню артилерійських боєприпасів після місяців голоду в Бахмуті.

Російські ЗМІ розповсюдили інформацію, що компанії Пригожина отримали рекордний дохід у 2022 році за контрактами з Міноборони Росії, попри його суперечку з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу. Пригожин неодноразово визнавав співпрацю з військами, підпорядкованими російському Міноборони, і отримує мобілізованих для підсилення своїх флангів.

Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що його старший син брав участь у війні з ПВК "Вагнером". ISW оцінив це як інформаційну операцію, спрямовану на налагодження стосунків і, можливо, підвищення або демонстрацію лояльності Пригожина до Кремля.

Ці фактори вказують на те, що Пригожину, незважаючи на його заявлену незалежність і гордість, необхідно зберегти прихильність і підтримку Кремля та Міноборони Росії, щоб підтримувати свої операції.

Нагадаємо, що дослідники ISW заявили, що фінансист групи Вагнера Євген Пригожин розпочав інформаційну операцію з підриву довіри до російських державних приватних військових формувань. Пригожин відвідав позиції підрозділів "Поток" і "Олександра Невського".

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