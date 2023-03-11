Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

На окупованих територіях Луганської області громадяни стикаються із серйозними проблемами у забезпеченні медичної допомоги. Лікарні, які раніше обслуговували місцеве населення, були перетворені на військові шпиталі, де лікування доступне лише для військовослужбовців.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Заява Гайдая

За словами Гайдая, медична інфраструктура, що залишилася, яка мала допомогти громадянам, була перероблена в казарми для російських військ.

Щоб придушувати будь-які спроби зв'язатися із зовнішнім світом і повідомляти інформацію про те, що відбувається на окупованих територіях, окупаційна влада продовжує закривати міста.

Доступ до зв'язку та інтернету необхідний для того, щоб люди могли отримувати інформацію про своїх рідних та близьких, які залишилися на іншій стороні лінії фронту. Однак зв'язок та інтернет все ще недоступні у населених пунктах, що знаходяться близько до лінії фронту. Щоб зв'язатися з рідними, громадянам доводиться їхати на значну відстань, щоби скористатися телефоном.

Окупаційна влада продовжує будувати другу лінію оборони у Старобільську, щоб захистити окуповані території від українських сил.

Після прибуття на фронт, новобранці навчаються використанню нір для збереження свого життя, оскільки окупаційна влада не може забезпечити адекватну безпеку для своїх військовослужбовців.

Російська окупаційна влада продовжує підтримувати свою присутність на окупованих територіях, ігноруючи інтереси та потреби місцевого населення.

Нагадаємо, що ситуація на фронті в Луганській області залишається напруженою. На Кремінському та Білогірському напрямках ворог активно настає, використовуючи до 10-12 одиниць важкої техніки одночасно. Це створює серйозні проблеми для українських сил, але на Сватівському напрямі ситуація стабільніша, оскільки ворожі наступи тут менш масовані.