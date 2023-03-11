Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай

На оккупированных территориях Луганской области граждане сталкиваются с серьезными проблемами в обеспечении медицинской помощи. Больницы, которые ранее обслуживали местное население, были превращены в военные госпитали, где лечение доступно только для военнослужащих.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Заявление Гайдая

По словам Гайдая, оставшаяся медицинская инфраструктура, которая должна была помочь гражданам, была переработана в казармы для российских войск.

Чтобы подавлять любые попытки связаться с внешним миром и сообщать информацию о происходящем на оккупированных территориях, оккупационные власти продолжают закрывать города.

Доступ к связи и интернету необходим для того, чтобы люди могли получать информацию о своих родных и близких, которые остались на другой стороне линии фронта. Однако связь и интернет все еще недоступны в населенных пунктах, находящихся близко к линии фронта. Чтобы связаться с родными, гражданам приходится ехать на значительное расстояние, чтобы воспользоваться телефоном.

Оккупационные власти продолжают строить вторую линию обороны в Старобельске, чтобы защитить оккупированные территории от украинских сил.

По прибытии на фронт, новобранцы обучаются использованию нор для сохранения своей жизни, поскольку оккупационные власти не могут обеспечить адекватную безопасность для своих военнослужащих.

Российские оккупационные власти продолжают поддерживать свое присутствие на оккупированных территориях, игнорируя интересы и потребности местного населения.

Напомним, что ситуация на фронте в Луганской области остается напряженной. На Кременском и Белогоровском направлениях враг активно наступает, используя до 10-12 единиц тяжелой техники одновременно. Это создает серьезные проблемы для украинских сил, но на Сватовском направлении ситуация более стабильная, так как вражеские наступления здесь менее массированные.