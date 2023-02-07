Медведєв натякнув на розділ України за корейським сценарієм

Секретар РНБО Олексій Данілов відкинув варіант "корейського" розділу України, про який говорить Медведєв

Третій президент російської федерації Дмитро Медведєв згадав про розділ Кореї на дві країни після війни 1950-53 років. В Україні нагадали кремлівському чиновнику, що Україна не Корея.

Дмитро Медведєв опублікував свій черговий пост на тему російсько-української війни в Telegram.

Корейський варіант для України

Заступник володимира путіна у Радбезі російської федерації згадав історію із розділенням Кореї на дві країни, успішну капіталістичну та тоталітарну комуністичну, внаслідок війни 1950-53 років, у якій брали участь США та СРСР.

Медведєв наголосив, що розмови про корейський сценарій для України є першим кроком до визнання анексії росією українських регіонів.

Втім, третій президент росії заявив, що жодних “незалежних держав” на окупованій території не буде, бо росія не збирається відмовлятися від анексованих українських регіонів.

Реакція РНБО

Секретар Ради нацбезпеки України Олексій Данілов різко відповів російському колезі.

Данілов нагадав, що Україна — не Корея, тож не буде жодних розділів території, як у Кореї, не буде жодних нав’язаних ззовні сценаріїв.

"Координати руху "російському військовому кораблю" заданий, змін не передбачено, Сили оборони України працюють", — запевнив секретар української РНБО.

Нагадаємо, що Дмитро Медведєв відзначається регулярними резонансними і навіть скандальними заявами щодо тих чи інших подій російсько-української війи.

Так, на початку лютого він заявив, що у випадку початку битви за Крим російська сторона готова використати будь-які види зброї для захисту “російської території”, натякнувши на можливий ядерний удар.

Фото з російських ЗМІ