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Російський "п'яниця" Медведєв натякнув Україні на ядерний удар у разі повернення Криму

4 лютого 2023 20:03
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир
Медведєв натякнув Україні на ядерний удар у разі повернення Криму
Заступник голови Ради безпеки рф Дмитро Медведєв / Фото: Sputnik/Yulia Zyryanova/Pool via REUTERS/File Photo
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир

Заступник голови Ради безпеки рф Дмитро Медведєв продовжує погрожувати Україні. Цього разу російський "п'яниця" висловився щодо бажання нашої країни повернути Крим.

Про це пишуть прокремлівські ЗМІ.

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Деталі

"Крим — це росія, напад на Крим — напад на росію і ескалація конфлікту. Українська банда наркоманів повинна розуміти, що за такі атаки неминуча відплата з будь-яких видів озброєння", — сказав Медведєв.

Крим

Нагадаємо, ЗМІ писали, що битва за Крим стане вирішальною в російсько-українській війні. Однак вона буде "надзвичайно кровопролитною".

Також ми писали, що наявність у Збройних сил України високоточних далекобійних ракет GLSDB підвищує радіус ураження позицій ворога. До того ж ця зброя дасть можливість українським Силам оборони взяти під контроль пересування російських окупантів і їхньої техніки в будь-якій точці Криму.

Додамо, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов в інтерв'ю The Washington Post заявив, що цього року росія зосередиться на окупації більшої території Донецької та Луганської областей. Водночас до літа Україна повинна повернути собі Крим.

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