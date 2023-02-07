Медведев намекнул на раздел Украины по корейскому сценарию

Секретарь СНБО Алексей Данилов отверг вариант "корейского" раздела Украины, о котором говорит Медведев

Третий президент российской федерации Дмитрий Медведев упомянул о разделе Кореи на две страны после войны 1950-53 годов. В Украине напомнили кремлевскому чиновнику, что Украина не Корея.

Дмитрий Медведев опубликовал свой очередной пост по теме российско-украинской войны в Telegram.

Корейский вариант для Украины

Заместитель владимира путина в Совбезе российской федерации вспомнил историю с разделением Кореи на две страны, успешную капиталистическую и тоталитарную коммунистическую, в результате войны 1950-53 годов, в которой участвовали США и СССР.

Медведев подчеркнул, что разговоры о корейском сценарии для Украины являются первым шагом к признанию аннексии россией украинских регионов.

Впрочем, третий президент россии заявил, что никаких "независимых государств" на оккупированной территории не будет, потому что россия не собирается отказываться от аннексированных украинских регионов.

Реакция СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов резко ответил российскому коллеге.

Данилов напомнил, что Украина — не Корея, так что не будет никаких разделов территории, как в Корее, не будет никаких навязанных извне сценариев.

"Координаты движения "российскому военному кораблю" заданы, изменения не предусмотрены, Силы обороны Украины работают", — заверил секретарь украинского СНБО.

Напомним, что Дмитрий Медведев отмечается регулярными резонансными и даже скандальными заявлениями по поводу тех или иных событий российско-украинской войны.

Так, в начале февраля он заявил, что в случае начала битвы за Крым российская сторона готова использовать любые виды оружия для защиты "российской" территории, намекнув на возможный ядерный удар.

Фото из российских СМИ