Мер Дніпра розповів, чи є проросійські настрої у мешканців міста

Борис Філатов

Мер Дніпра Борис Філатов розповів, що у мешканців міста ніколи не було проросійських особливих настроїв. За його словами, важко говорити про потенційний відсоток колаборантів.

Про це Філатов розповів у інтерв'ю "РБК-Україна".

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"Мене щоразу запитують, що ось Дніпро — російськомовне місто, отже, мають бути проросійські настрої… У нас тут ніколи проросійських особливих настроїв не було, у Дніпрі вони були прорадянськими, серед людей старшого покоління, які ностальгують за великою промисловістю, за соцгарантіями", — сказав Філатов.

За його словами, коли полетіли у місто перші російські ракети, то навіть у тих, хто сумував за СРСР, одразу будь-які ілюзії було втрачено.

Мер Дніпра наголосив, що у кожному народі є певний відсоток колаборантів.

"Мені важко говорити, який відсоток потенційних колаборантів. Після того, як тебе починають бомбити раз на десять днів, будь-які ілюзії зникають. У кожному народі є відсоток колаборантів, згадаємо республіку Віші у Франції. Головне, щоб він не мав критичного впливу на суспільні настрої та соціальні процеси", — додав Філатов.

Нагадаємо, мер Дніпра розповів, що два під’їзди будинку, обстріляного росіянами, повністю розберуть. Мешканці цих під’їздів уже отримують кошти на нове житло.

Також ми писали, що двом керівникам комунальних підприємств міста Дніпро та трьом директорам місцевих підрядних організацій оголошено про підозру у розтраті близько 5 млн грн бюджетних коштів. Підприємства уклали договори на виконання робіт з відновлення двох парків у Дніпрі та надання послуг з обробки дерев отрутохімікатами.

Додамо, у Дніпрі зареєстровано найбільшу кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні. Тут зафіксовано 185 тисяч ВПО.