Мэр Днепра рассказал, есть ли пророссийские настроения у жителей города

Борис Филатов

Мэр Днепра Борис Филатов рассказал, что у жителей города никогда не было особых пророссийских настроений. По его словам, сложно говорить о потенциальном проценте коллаборантов.

Об этом Филатов рассказал в интервью "РБК-Украина".

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"Меня каждый раз спрашивают, что вот Днепр — русскоязычный город, значит, должны быть пророссийские настроения… У нас здесь никогда пророссийских особых настроений не было, в Днепре они были просоветскими, среди людей старшего поколения, ностальгирующих по большой промышленности, по соцгарантиям", — сказал Филатов.

По его словам, когда полетели в город первые российские ракеты, то даже у скучавших по СССР сразу любые иллюзии были утрачены.

Мэр Днепра подчеркнул, что в каждом народе есть определенный процент коллаборантов.

"Мне тяжело говорить, какой процент потенциальных коллаборантов. После того как тебя начинают бомбить раз в десять дней, любые иллюзии исчезают. В каждом народе есть процент коллаборантов, вспомним республику Виши во Франции. Главное, чтобы он не оказал критического влияния на общественные настроения и социальные процессы", — добавил Филатов.

Напомним, мэр Днепра рассказал, что два подъезда дома, обстрелянного россиянами, полностью разберут. Жители этих подъездов уже получают деньги на новое жилье.

Также мы писали, что двум руководителям коммунальных предприятий города Днепр и трем директорам местных подрядных организаций объявлено о подозрении в растрате около 5 млн грн бюджетных средств. Предприятия заключили договоры на выполнение работ по восстановлению двух парков в Днепре и оказанию услуг по обработке деревьев ядохимикатами.

Добавим, в Днепре зарегистрировано наибольшее количество внутренне перемещенных лиц в Украине. Здесь зафиксировано 185 тысяч ВПЛ.