Мер Енергодара розповів, скільки людей залишилось в місті

Мер Енергодара Дмитро Орлов. Фото: Запорізька ОВА

В Енергодарі Запорізької області залишилось ще 15 тисяч людей. Попри те, що кількість блокпостів зменшується, людям важко виїхати з міста.

Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов в ефірі телемарафону.

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Наразі в місті перебуває ще 15 тисяч людей. За словами Дмитра Орлова, кількість блокпостів на виїзді з Енергодару зменшується, але людям важко виїхати, особливо тим, хто має український паспорт.

"Кількість блокпостів в окупованій території зменшується. Але більш ретельно перевіряють на кожному з них, особливо, коли немає російського паспорта. Людям з українським паспортом дуже небезпечно пересуватися, — розповів Орлов.

Він додав, що більшість із тих, хто залишився у місті — літні люди.

Нагадаємо, у червні Генштаб розповів російські окупаційні війська перетворили промислові об’єкти на території Енергодара на свої військові бази. На одному заводі росіяни ремонтують свою військову техніку, інші використовують як склади для цієї техніки, а також для зброї і боєприпасів.