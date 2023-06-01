Росіяни перетворили Енергодар на військово-логістичну базу, — Генштаб

Російський військовий у Енергодарі. Фото: росЗМІ

Російські окупаційні війська перетворили промислові об’єкти на території Енергодара на свої військові бази. На одному заводі росіяни ремонтують свою військову техніку, інші використовують як склади для цієї техніки, а також для зброї і боєприпасів.

Про це повідомляє у традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

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Ігнорування МАГАТЕ

Російські окупанти, за інформацією Генштабу, ігнорують численні заклики МАГАТЕ та інших світових організацій та лідерів.

Росіяни перетворюють захоплене місто-супутник Запорізької АЕС, Енергодар, у свій військово-логістичний центр.

Ремонт і склад

Так, на заводі нестандартного обладнання і трубопроводів вони ремонтують свою військову техніку.

А два інші об’єкти — завод спеціальних конструкцій та домобудівний комбінат — російські загарбники перетворили на склади зброї, боєприпасів та військової техніки.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив, що окупанти планують провокацію на Запорізькій АЕС. За його словами, росіяни хочуть зробити імітацію удару по станції і звинуватити у цьому Україну.