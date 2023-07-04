Мэр Энергодара рассказал, сколько людей осталось в городе

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов. Фото: Запорожская ОВА

В Энергодаре Запорожской области осталось еще 15 тысяч человек. Несмотря на то, что количество блокпостов уменьшается, людям трудно уехать из города.

Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов в эфире телемарафона.

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В настоящее время в городе находится еще 15 тысяч человек. По словам Дмитрия Орлова, количество блокпостов на выезде из Энергодара уменьшается, но людям трудно уехать, особенно у тех, кто имеет украинский паспорт.

"Количество блокпостов в оккупированной территории уменьшается. Но более тщательно проверяют на каждом из них, особенно когда нет российского паспорта. Людям с украинским паспортом очень опасно передвигаться", — рассказал Орлов.

Он добавил, что большинство из оставшихся в городе — пожилые люди.

Напомним, в июне Генштаб рассказал российские оккупационные войска, превратив промышленные объекты на территории Энергодара в свои военные базы. На одном заводе россияне ремонтируют свою военную технику, другие используют в качестве складов этой техники, а также для оружия и боеприпасов.