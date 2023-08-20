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Мережу підкорив епічний постріл бійця ЗСУ з гранатомета

20 серпня 2023 23:51
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Мережу підкорив епічний постріл бійця ЗСУ з гранатомета
Воїн ЗСУ здійснив постріл з гранатомета. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В мережі потрапило відео, на якому бієць ЗСУ здійснює постріл з РПГ. Ніби що тут такого — постріли на війні справа звичайна. Але подивіться на обличчя воїна — скільки там відваги, жертовності і ненависті до ворога. 

Момент пострілу зняв на відео фотограф Костянтин Ліберов.

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Постріл у ворога

На відео видно, як один із бійців 53 окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха нищить ворогів на Донеччині.

Раніше ми розповідали, українські військові 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського показали, як ефектно б'ють по російських окупантах. Ворог покинув свої позиції та почав утікати.

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