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Сеть покорил эпический выстрел бойца ВСУ из гранатомета

20 августа 2023 23:51
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Сеть покорил эпический выстрел бойца ВСУ из гранатомета
Воин ВСУ произвел выстрел из гранатомета. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В сети попало видео, на котором биец ВСУ производит выстрел из РПГ. Вроде бы здесь такого — выстрелы на войне дело обычное. Но посмотрите на лицо воина – сколько там отваги, жертвенности и ненависти к врагу.

Момент выстрела снял на видео фотограф Константин Либеров.

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На видео видно, как один из бойцов 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха уничтожает врагов на Донетчине.

Ранее мы рассказывали, что украинские военные 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского показали, как эффектно избивают по российским оккупантам. Враг покинул свои позиции и стал убегать.

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