Мертві окупанти можуть годинами крокувати на параді в РФ, — Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: rnbo.gov.ua

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував парад у Москві до Дня Перемоги. Він заявив, що президент РФ Володимир Путін повинен приймати "крокуючих мертвих окупантів", які загинули на війні в Україні.

Про це Олексій Данілов написав у Facebook.

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Реакція Данілова на парад у Москві

"Декілька годин можуть крокувати "парадом" на "Червоній площі" мертві російські окупанти, які безславно і без честі загинули в Україні", — заявив Данілов.

За його словами, це єдиний парад, який гідний приймати російський диктатор Володимир Путін у свого ПВК війська, а також єдина правда, яку повинні знати росіяни про РФ.

Нагадаємо, в столиці Росії Москві відбувся парад до Дня Перемоги. Але свою промову президент країни-агресора присвятив не тій війні, а нинішній, проти України.

Також ми писали, що льотна програма параду Перемоги на Червоній площі в Москві та в кількох інших містах Росії була скасована через погодні умови. Проте військовий парад загалом було проведено, і у ньому взяли участь близько 11 тисяч військовослужбовців.

Додамо, американський Інститут вивчення війни пояснив, навіщо президентові Росії Володимиру Путіну парад на 9 травня. На думку експертів, таким чином диктатор хоче показати свій вплив у Центральній Азії.