Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Мертві окупанти можуть годинами крокувати на параді в РФ, — Данілов arrow

Мертві окупанти можуть годинами крокувати на параді в РФ, — Данілов

9 травня 2023 12:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Мертві окупанти можуть годинами крокувати на параді в РФ, — Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: rnbo.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував парад у Москві до Дня Перемоги. Він заявив, що президент РФ Володимир Путін повинен приймати "крокуючих мертвих окупантів", які загинули на війні в Україні.

Про це Олексій Данілов написав у Facebook.

Читайте також:

Реакція Данілова на парад у Москві

"Декілька годин можуть крокувати "парадом" на "Червоній площі" мертві російські окупанти, які безславно і без честі загинули в Україні", — заявив Данілов.

За його словами, це єдиний парад, який гідний приймати російський диктатор Володимир Путін у свого ПВК війська, а також єдина правда, яку повинні знати росіяни про РФ.

Нагадаємо, в столиці Росії Москві відбувся парад до Дня Перемоги. Але свою промову президент країни-агресора присвятив не тій війні, а нинішній, проти України.

Також ми писали, що льотна програма параду Перемоги на Червоній площі в Москві та в кількох інших містах Росії була скасована через погодні умови. Проте військовий парад загалом було проведено, і у ньому взяли участь близько 11 тисяч військовослужбовців.

Додамо, американський Інститут вивчення війни пояснив, навіщо президентові Росії Володимиру Путіну парад на 9 травня. На думку експертів, таким чином диктатор хоче показати свій вплив у Центральній Азії.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB