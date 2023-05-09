Мертвые оккупанты могут часами шагать на параде в РФ, — Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: rnbo.gov.ua

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал парад в Москве ко Дню Победы. Он заявил, что президент РФ Владимир Путин должен принимать "шагающих мертвых оккупантов", погибших на войне в Украине.

Об этом Алексей Данилов написал в Facebook.

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"Несколько часов могут шагать "парадом" на "Красной площади" мертвые российские оккупанты, которые бесславно и без чести погибли в Украине", — заявил Данилов.

По его словам, это единственный парад, который достоин принимать российский диктатор Владимир Путин у своего ЧВК войска, а также единственная правда, которую должны знать россияне о РФ.

Напомним, в столице России Москве состоялся парад ко Дню Победы. Но свою речь президент страны-агрессора посвятил не той войне, а нынешней против Украины.

Также мы писали, что летная программа парада Победы на Красной площади в Москве и нескольких других городах России была отменена из-за погодных условий. Однако военный парад в общей сложности был проведен, и в нем приняли участие около 11 тысяч военнослужащих.

Добавим, американский Институт изучения войны объяснил, зачем президенту России Владимиру Путину парад на 9 мая. По мнению экспертов, таким образом, диктатор хочет показать свое влияние в Центральной Азии.